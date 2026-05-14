Mundial 2026 Roger Martínez explota tras quedar fuera del Mundial 2026 con Colombia El delantero del Al-Tawoon no puede creer que haya sido excluido de la prelista de 55 jugadores de Néstor Lorenzo.

Video Roger Martínez explota vs. Selección de Colombia por quedar fuera del Mundial 2026

Roger Martínez, delantero del Al-Tawoon de Arabia Saudita, explotó contra Néstor Lorenzo, técnico de la Selección de Colombia, por dejarlo fuera de la preconvocatoria de 55 jugadores para el Mundial 2026 que inicia en menos de un mes.

El exdelantero del América expresó su enojo a través de una historia de Instagram donde recordó que su nivel goleador en la temporada 2025-26.

PUBLICIDAD

“Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 goles en 30 partidos y quedan dos fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, escribió Roger Martínez.

El delantero de 31 años marcha en el cuarto lugar de la tabla de goleo de la Liga Saudí con 22 goles, por detrás de Cristiano Ronaldo (26), Julián Quiñones (29) e Ivan Toney (31).

Con la selección colombiana, Roger Martínez debutó en 2016 y desde entonces ha jugado 28 partidos con saldo de cuatro goles y dos asistencias.

Su último partido con La Tricolor fue el 10 de octubre del 2024 en la derrota sufrida por 1-0 ante Bolivia en el comienzo de las Eliminatorias para al Mundial 2026.

“Siempre que tuve la oportunidad (en selección), nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo. Más de lo mismo”, sentenció Roger Martínez al conocer la preslista de Néstor Lorenzo.