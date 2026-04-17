Mundial 2026 Academia del Atlas será la sede de la Selección de Colombia para el Mundial 2026 El combinado cafetero eligió las instalaciones de última generación propiedad de los Rojinegros.

Video La Academia del Atlas será la sede de la Selección de Colombia

Los Rojinegros de Atlas formarán parte de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA a poco más de 50 días de la inauguración en el Estadio Banorte.

Y es que la Academia del equipo de Guadalajara servirá como sede de la Selección de Colombia, uno de los candidatos para sorprender en el Mundial 2026 a quien sea que se le pare enfrente.

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"Es un orgullo para todo Atlas y para todos los que nos identificamos con estos colores seamos la casa de Colombia para su preparación en el Mundial.

"Nuestro portero Camilo Vargas estará en casa preparándose para una etapa muy importante en su carrera profesional y será un orgullo tenerlo en casa", comentó el presidente deportivo de Atlas, Aníbal Fájer.

La Academia fue inaugurada en septiembre de 2023 y a menos de tres años desde su creación ya formará parte del estándard más alto que hay en el futbol.

La infraestructura cuenta con seis canchas, edificios con vestidores, oficinas para cuerpo técnico, salda de video, gimnasio y un departamento de ciencias aplicadas al deporte con la mejor tecnología para la rehabilitación, comedor y mucho más.