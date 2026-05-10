Colombia 2026 ¿Se retira? James Rodríguez rompe el silencio y habla de su futuro tras el Mundial James se presentará el 17 de mayo a la concentración de su selección para la Copa Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video James Rodríguez rompe el silencio: ¿se retira tras el Mundial 2026?

El futuro de James Rodríguez comenzó a generar incertidumbre luego de que surgieran rumores sobre un posible retiro tras disputar la próxima Copa Mundial FIFA 2026.

Las versiones rápidamente encendieron las alarmas entre los aficionados colombianos, quienes pensaban que el mediocampista ya tenía decidido ponerle fin a su carrera profesional.

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¿James Rodríguez se retirará después del Mundial?

Sin embargo, fue el propio futbolista colombiano de 34 años de edad, quien salió a desmentir dichas versiones y aseguró que todavía tiene varios años más dentro de las canchas. Además, dejó claro que nunca habló sobre un retiro y criticó la información que comenzó a circular en redes sociales y algunos medios.

“No sé quién dijo eso por ganar views, ganar vistas, pero creo que se deben informar de todas esas cosas. El único que va a saber hasta dónde quiere jugar creo que soy yo y, en su día, yo lo voy a decir con mucho tiempo antes”, comentó el colombiano quien actualmente milita con el Minnesota United de la MLS.

¿James le pone fecha a su adiós dle futbol?

El exjugador de León en la Liga MX, también aseguró que todavía se siente con condiciones para continuar su carrera profesional y reiteró que los rumores son completamente falsos.

“Creo que ahora me quedan un par de años más y todas esas cosas que se dicen son falsas. Le hacen mal a todo el país, a toda la gente, porque se creen cosas que no son”, sentenció.