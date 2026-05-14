Colombia 2026 Colombia revela prelista de jugadores convocados al Mundial 2026 Néstor Lorenzo hizo oficial los 55 jugadores que tienen oportunidad de jugar la Copa del Mundo.

Video Colombia da lista preliminar de jugadores convocados al Mundial 2026

La selección de Colombia reveló este jueves su lista preliminar de 55 jugadores donde aparecen varios futbolistas de la Liga MX y la MLS, con la ilusión de jugar el Mundial 2026.

Comandados por Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez, el entrenador Néstor Lorenzo espera definir a sus 26 elegidos en los siguientes días.

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Colombia tendrá dos partidos en México, uno en el Estadio Ciudad de México y el otro en el Estadio Guadalajara. Sus rivales para el Mundial 2026 en el Grupo K son Portugal, República Democrática de Congo y Uzbekistán.

Lista preliminar de Colombia al Mundial 2026



El técnico Néstor Lorenzo en su conferencia de prensa fue cuestionado acerca de Radamel Falcao, al cual consideró alguien histórico, pero que quizá le faltó un poco más de ritmo para colarse a esta prelista para la Copa del Mundo.

Estos son los 55 jugadores elegidos por Colombia para el Mundial 2026, de los cuales 26 serán los que aparezcan en la lista final que se entregará el 1 de junio.

Los futbolistas de Liga MX son Kevin Mier y Willer Ditta, de Cruz Azul; Camilo Vargas de Atlas, Álvaro Angulo de Pumas y Cristian Borja de América. Los de Estados Unidos son James y Édier Ocampo