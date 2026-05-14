Colombia revela prelista de jugadores convocados al Mundial 2026
Néstor Lorenzo hizo oficial los 55 jugadores que tienen oportunidad de jugar la Copa del Mundo.
La selección de Colombia reveló este jueves su lista preliminar de 55 jugadores donde aparecen varios futbolistas de la Liga MX y la MLS, con la ilusión de jugar el Mundial 2026.
Comandados por Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez, el entrenador Néstor Lorenzo espera definir a sus 26 elegidos en los siguientes días.
Colombia tendrá dos partidos en México, uno en el Estadio Ciudad de México y el otro en el Estadio Guadalajara. Sus rivales para el Mundial 2026 en el Grupo K son Portugal, República Democrática de Congo y Uzbekistán.
Lista preliminar de Colombia al Mundial 2026
El técnico Néstor Lorenzo en su conferencia de prensa fue cuestionado acerca de Radamel Falcao, al cual consideró alguien histórico, pero que quizá le faltó un poco más de ritmo para colarse a esta prelista para la Copa del Mundo.
Estos son los 55 jugadores elegidos por Colombia para el Mundial 2026, de los cuales 26 serán los que aparezcan en la lista final que se entregará el 1 de junio.
Los futbolistas de Liga MX son Kevin Mier y Willer Ditta, de Cruz Azul; Camilo Vargas de Atlas, Álvaro Angulo de Pumas y Cristian Borja de América. Los de Estados Unidos son James y Édier Ocampo
- Porteros: Kevin Mier (Cruz Azul/MEX), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield/ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe/COL), David Ospina (Atlético Nacional/COL), Aldair Quintana (Independiente del Valle/ECU), Camilo Vargas (Atlas/MEX).
- Defensas: Álvaro Angulo (Pumas/MEX), Santiago Arias (Independiente/ARG), Cristian Borja (América/MEX), Juan Cabal (Juventus/ITA), Carlos Cuesta (Vasco da Gama/BRA), Willer Ditta (Cruz Azul/MEX), Junior Hernández (Deportes Tolima/COL), Jhon Lucumí (Bologna/ITA), Deiver Machado (Nantes/FRA), Yerry Mina (Cagliari/ITA), Johan Mojica (Mallorca/ESP), Yerson Mosquera Wolverhampton/ING), Daniel Muñoz (Crystal Palace/ING), Édier Ocampo (Whitecaps/EUA), Andrés Román (Atlético Nacional/COL), Johan Romaña (San Lorenzo/ARG), Dávinson Sánchez (Galatasaray/TUR).
- Medios: Richard Ríos (Benfica/POR), Jhon Arias (Palmeiras/BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray/TUR), Jordan Barrera (Botafogo/BRA), Wilmar Barrios (Zenit/RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central/ARG), Jorge Carrascal (Flamengo/BRA), Kevin Castaño (River Plate/ARG), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa/ITA), Nelson Deossa (Betis/ESP), Sebastián Gómez (Coritiba/BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace/ING), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense/BRA), James Rodríguez (Minnesota United/EUA), Gustavo Puerta (Racing/ESP), Jhon Solís (Birmingham/ING), Juan Fernando Quintero (River Plate/ARG).
- Delanteros: Rafael Santos Borré (Internacional/BRA), Johan Carbonero (Internacional/BRA), Edwuin Cetré (Estudiantes La Plata/ARG), Jhon Córdoba (Krasnodar/RUS), Jhon Durán (Zenit/RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/BRA), Juan Camilo Hernández (Betis/ESP), Jhon Stiven Mendoza (Athletico Paranaense/BRA), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional/COL), Johan Rojas (Vasco da Gama/BRA), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia/arg), Luis Suárez (Sporting CP/POR), Neyser Villarreal (Cruzeiro/BRA), Kevin Viveros (Athletico Paranaense/BRA), Luis Díaz (Bayern Múnich/ALE).