Colombia 2026 James Rodríguez reportaría con Colombia para el Mundial y es baja de la MLS El jugador llegará a la máxima justa sin club y deja en incertidumbre su futuro en el futbol; mientras tanto se enfocará en la Copa del Mundo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video James Rodríguez no jugará más en la MLS y llegará sin equipo al Mundial

El mediocampista James Rodríguez llegaría al Mundial 2026 sin equipo, pues el mediocampista no seguiría más en el Minnesota United, club al que dejaría a partir de este jueves.

James entró en la convocatoria para el juego contra Austin FC de mañana y después estaría ante Colorado el próximo miércoles cuando disputaría su último partido con el club de la MLS, según informó Michele Giannone, reportero de la liga estadounidense.

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Después de cumplir su último compromiss viajará a Colombia para reportar con la selección y comenzar su preparación para el Mundial según reportó la misma fuente.

James tenía un contrato hasta el 30 de junio de este año con opción a renovarlo, pero no ocurrirá así y hasta los dejará antes de finalizar.

¿JAMES RODRÍGUEZ SEGUIRÁ SU CARRERA?

De momento se desconoce si terminará su carrera profesional tras el Mundial o si buscará un nuevo equipo. Actualmente James tiene 34 años y ha tenido una carrera prolífica.

Ha jugado en clubes de Colombia, Argentina, Portugal, Francia, Alemania, España, Qatar, Brasil, Grecia, México y Estados Unidos. Entre los clubes más destacados en los que ha jugado están Bayern Munich y Real Madrid.