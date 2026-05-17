    Colombia 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Colombia en la historia?

    La selección de Los Cafeteros tiene dos jugadores en activo a la caza del máximo anotador en su historia.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Colombia tiene en Radamel Falcao a su máximo goleador de la historia, quien puede ser superado por dos jugadores que siguen en activo.

    El Tigre impuso la marca actual en un amistoso ante Paraguay previo al Mundial Qatar 2022, el 19 de noviembre, pero desde 2023 no es convocado por el combinado de Los Cafeteros.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE COLOMBIA


    Radamel Falcao superó a Arnoldo Iguarán el 7 de junio de 2017 con su gol ante España en un amistoso, pero ahora tiene a James Rodríguez y Luis Díaz como firmes candidatos a superarlo.

    James y Lucho siguen en activo, por lo que de camino al Mundial 2026 pueden cosechar anotaciones que los acerquen a la cifra que El Tigre dejó de 36 goles.

    • Radamel Falcao: 36 goles
    • James Rodríguez: 31 goles (en activo)
    • Arnoldo Iguarán: 25 goles
    • Luis Díaz: 21 goles (en activo)
    • Faustino Asprilla: 20 goles.

    De cara al Mundial 2026, Los Cafeteros jugarán varios partidos amistosos, al menos cuatro, que servirán que sus actuales referentes suman más goles a su cuenta.

    GOLEADORES DE COLOMBIA EN MUNDIALES


    La selección de Colombia jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • James Rodríguez: 6 goles
    • Yerry Mina: 3 goles
    • Juan Guillermo Cuadrado: 2 goles
    • Jackson Martinez: 2 goles
    • Juan Quintero: 2 goles.
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