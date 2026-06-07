    Mundial 2026

    La mejor actuación de la Selección de Canadá en un Mundial FIFA

    El conjunto de la hoja de maple tiene una deuda histórica importante en el máximo certamen, e intentará solventarla en casa.

    Por:Fernando Vázquez
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    La Selección de Canadá no se caracteriza principalmente por una amplia participación en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, una tendencia que buscará revertir en el Mundial 2026, donde fungirá de anfitriona junto con México y Estados Unidos.

    El conjunto de la hoja de maple estará ubicado en el Grupo B después de la disposición en el Sorteo Final del Mundial 2026, junto con un conjunto que clasificará vía repesca europea (ya sea Italia, Bosnia y Herzegovina, Irlanda del Norte o Gales), Suiza y Catar.

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    Al ser anfitrión, Canadá tendrá la oportunidad de jugar sus tres partidos de la Fase de Grupos en casa, en juegos distribuidos entre Toronto y Vancouver.

    LA MEJOR ACTUACIÓN DE CANADÁ EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA


    En realidad, la Selección de Canadá llega al Mundial 2026 después de hacer su mejor papel en Copas del Mundo en Qatar 2022, aunque tampoco es algo muy digno de festejar.

    El conjunto norteamericano tiene muy poco qué presumir en la historia de las Copas del Mundo, ya que solamente ha disputado dos ediciones, y en ninguna ha pasado siquiera de la Fase de Grupos.

    En cuanto a números, su mejor Mundial fue en su debut en México 86 al ubicarse en el lugar 24, el problema es que fue último en esa edición. En Qatar 2022, quedó numéricamente peor, en la posición 31, aunque en este caso, no fue último (32 participantes), además de que aquí, pudo conseguir sus primeros goles en Copas del Mundo.

    • Participaciones en Mundiales: 2 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: Ninguno
    • Mejor posición: 24 (último en México 86), 31 (de 32 participantes en Qatar 2022)
    • Peor posición: 24 (último en México 86), 31 (de 32 participantes en Qatar 2022)
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