Mundial 2026 Moise Bombito causa baja de Canadá a días del inicio del Mundial 2026 El técnico Jesse Marsch tomó la decisión de bajar a una de sus estrellas al considerar que no esta 100 por ciento.

Video A días del debut, Canadá pierde a una de sus figuras

La Selección de Canadá sufrió una nueva baja a unos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, luego de que se diera a conocer que Moise Bombito se bajaría de la justa veraniega al no estar 100 por ciento recuperado de la lesión que sufrió hace unos meses.

Fue en octubre pasado cuando el defensor sufrió una fractura de tibia y fue operado, y alcanzó a meterse en la lista final de convocados del combinado canadiense para la justa mundialista.

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Sin embargo, de acuerdo con reportes, el cuerpo médico y el cuerpo técnico encabezado por Jesse Marsch determinaron que el defensor del Nice no se encuentra en condiciones óptimas para competir durante el torneo, priorizando así su recuperación y su salud a largo plazo.

Bombito había tenido minutos en los últimos partidos de Canadá frente a Uzbekistán y ante el Vermont Green FC, pero se determinó que el jugador todavía no estaba listo para soportar la exigencia de una Copa del Mundo.

La baja de Bombito se suma a la de Marcelo Flores quien tuvo una sensible lesión que lo dejó fuera del Mundial. Hasta el momento se desconoce que jugador remplazará al defensor en el conjunto dirigido por Jesse Marsch.