Canadá 2026 Canadá empata con Irlanda en su último partido rumbo al Mundial 2026 Uno de los anfitriones de la justa mundialista se vio empatada por Irlanda en el cierre de su preparación en Montreal.

Video Alphonso Davies se sincera sobre su lesión de cara al Mundial 2026

La Selección de Canadá se vio empatada por Irlanda en su último partido de preparación hacia el Mundial 2026 disputado en el Stade Saputo de Montreal, Quebec.

El conjunto de la Hoja de Maple se fue al frente al minuto 23 con un autogol de Jake O’Brien tras un tiro de esquina por izquierda; el empate llegó hasta el segundo tiempo, al minuto 60, por medio de Chiedozie Ogbene.

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Ogbene contrarremató un penal atajado en el disparo de Troy Parrott, una jugada desafortunada para los locales y que no pudieron cerrar su preparación hacia el Mundial 2026 con una victoria.

Canadá sufrió tras ver a Alphonso Davies lesionado y quien se perderá el primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero aún más cuando supo de la grave lesión de Marcelo Flores en la Final de la Concacaf Champions Cup.

Ahora, la Selección de Canadá afrontará el compromiso ante Bosnia Herzegovina, que viene de eliminar a Italia en los Playoffs de la UEFA, dentro de la actividad del Grupo B del Mundial 2026.