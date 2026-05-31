Mundial 2026 Técnico de Canadá tras lesión de Marcelo Flores: "Estamos devastados" Jesse Marsch lamentó la lesión de jugador de los Tigres que se perderá el Mundial 2026.

Video Jesse Marsch sobre la lesión de Marcelo Flores: “Estamos devastados”

Dentro de la selección de Canadá s e mostraron devastados luego de la lesión que sufrió Marcelo Flores unas horas después de que fuera convocado para el Mundial 2026.

En conferencia de prensa, Jesse Marsch, técnico de la selección, detalló que habló con el futbolista e indicó que la única buena noticia es que solo presentó problemas en la rodilla y no hay otras complicaciones.

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“ Marcelo tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior la noche anterior y estará fuera. Hablé con él después del juego y hace un rato cuando salió de las pruebas. La buena noticia que es que la rotura es el único problema con la rodilla y no tiene otras complicaciones”

“ Obviamente estamos devastados por él, todos lo vimos anoche y esperamos lo mejor y tengo que decir, Marcelo ha recibido críticas en México por pasar al equipo nacional de Canadá y ver la manera en que el estadio en Toluca, sus compañeros, rivales y afición le mostraron empatía. Estar en esa cultura donde todos se apoyan en momentos difíciles dice mucho de la comunidad mexicana y dice mucho de Marcelo”, declaró el técnico de Canadá.

Marcelo Flores había recibido su llamado para el Mundial 2026 el viernes por tarde y un d ía después sufrió una ruptura de ligamentos que no lo dejará jugar la justa mundialista,