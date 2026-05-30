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    Marcelo Flores reacciona así a su convocatoria con Canadá antes de la Final con Tigres

    En plena concentración con Tigres, el jugador mexicocanadiense recibió la noticia de su llamado al Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Marcelo Flores reacciona a su convocatoria con Canadá para jugar el Mundial 2026

    Marcelo Flores, jugador de Tigres y la Selección de Canadá, fue captado en el momento en el que reaccionó a su llamado como jugador del conjunto de la hoja de maple para la Copa Mundial de la FIFA 26.

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    Flores está en plena concentración rumbo a la Gran Final de la Concacaf Champions Cup en donde Tigres se medirá al Toluca y fue justo ahí en donde recibió la noticia.

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    Por medio de un video grabado justo al interior del campamento universitario se pudo ver a Flores en compañía del plantel y de Guido Pizarro, director técnico de Tigres.

    "Estoy muy feliz, el trabajo del día a día aquí en Tigres me dio eso. Sin esfuerzo en el club no llegas a selección, se reflejó eso, muy contento por mí y mi familia, y el club, y para representar a Tigres y a mi familia en el Mundial", dijo Flores en el video.

    Jugadores y cuerpo técnico aplaudieron a Marcelo Flores después de que se confirmara su presencia en el Mundial 2026 con Canadá, que es uno de los tres anfitriones.

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