Marcelo Flores reacciona así a su convocatoria con Canadá antes de la Final con Tigres
En plena concentración con Tigres, el jugador mexicocanadiense recibió la noticia de su llamado al Mundial 2026.
Marcelo Flores, jugador de Tigres y la Selección de Canadá, fue captado en el momento en el que reaccionó a su llamado como jugador del conjunto de la hoja de maple para la Copa Mundial de la FIFA 26.
Flores está en plena concentración rumbo a la Gran Final de la Concacaf Champions Cup en donde Tigres se medirá al Toluca y fue justo ahí en donde recibió la noticia.
Por medio de un video grabado justo al interior del campamento universitario se pudo ver a Flores en compañía del plantel y de Guido Pizarro, director técnico de Tigres.
"Estoy muy feliz, el trabajo del día a día aquí en Tigres me dio eso. Sin esfuerzo en el club no llegas a selección, se reflejó eso, muy contento por mí y mi familia, y el club, y para representar a Tigres y a mi familia en el Mundial", dijo Flores en el video.
Jugadores y cuerpo técnico aplaudieron a Marcelo Flores después de que se confirmara su presencia en el Mundial 2026 con Canadá, que es uno de los tres anfitriones.