Mundial 2026 Selección de Brasil presenta nueva playera de cara al Mundial 2026 Muy cerca del inicio de la Copa Mundial 2026, la selección brasileña da a conocer su segundo uniforme.

Con la Copa Mundial 2026 muy cerca de comenzar, las selecciones que participarán no solamente piensan en llegar de la mejor manera, sino también en lucir de forma extraordinaria y con un uniforme por de más llamativo, como es el caso de Brasil.

Pensando ya en la justa mundialista, la verdeamarelha presentó lo que será su segunda indumentaria, misma que se inspiró en los tonos, patrones y estampados de los depredadores más rápidos y temibles de Brasil.

En un color azul, con rayas verticales en negro y sin olvidar el tradicional amarillo de su primer uniforme, mismo que luce en algunos vivos en las mangas y como contorno de los números, la nueva casaca, coronada con el escudo de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) al centro, luce verdaderamente espectacular.

" Estamos orgullosos de este momento y confiamos en que esta camiseta representará, dentro y fuera de la cancha, la energía y la grandeza de nuestra Selección", declaró Samir Xaud, presidente de la CBF.

" Esto inspira a la nueva generación a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que pisamos la cancha", mencionó por su parte el delantero brasileño Vinicius Jr.