Mundial 2026 ¿Richarlison no jugará el Mundial 2026 por guerra en Irán? El brasileño responde El delantero de la selección de Brasil aclaró las supuestas declaraciones que hizo sobre el conflicto bélico.

Video Richarlison desmiente que no jugará el Mundial 2026 por guerra en Irán



En las últimas horas han circulado supuestas declaraciones de Richarlison, delantero de la selección de Brasil, en las que se niega a jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos por la guerra con Irán.

PUBLICIDAD

El delantero del Tottenham rompió el silencio y salió a desmentir la noticia que publicó un medio británico con una imagen editada del brasileño.

“Para que quede claro, porque las noticias falsas han ido demasiado lejos: nunca dije eso”, comenzó diciendo Richarlison en su cuenta de X.

“Aunque estoy en contra de cualquier tipo de guerra y conflicto, nunca dije que no jugaría con la selección brasileña en el Mundial. Espero que todos los que compartieron esta mentira se retracten y borren sus publicaciones”, sentenció el brasileño.

La aclaración de Richarlison llega el mismo día en que dio a conocer que Rodrygo será baja de Brasil para la Copa del Mundo debido a que sufrió una grave lesión con el Real Madrid y que lo dejará fuera de las canchas hasta finales del 2026.

La guerra entre Estados Unidos e Irán podría provocar que la selección iraní no participe en la Copa Mundial de la FIFA 26 que está a 100 días de comenzar, el próximo 11 de junio.

"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", mencionó el sábado pasado Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán.

En caso de que Irán se retire oficialmente del Mundial 2026, la Confederación de Asia podría mantener su cupo de 8.5 plazas. De ser así, las selecciones de Emiratos Árabes Unidos u Omán podrían unirse al repechaje internacional que Irak disputará ante el ganador del cruce entre Bolivia y Surinam.