Mundial 2026 Rodrygo no disimula su dolor por perderse el Mundial El atacante del Real Madrid y Brasil, sin embargo se muestra optimista ante lo que viene para él y deja todo en control de Dios.

Rodrygo no disimula su dolor por perderse el resto de la temporada con el Real Madrid y, sobre todo, el Mundial 2026 con Brasil, y en un mensaje en sus redes sociales expresa todo su sentir: "uno de los peores días de mi vida".

Y es que al futbolista se le confirmó este martes una grave lesión que sufrió en el juego de LaLiga entre el Real Madrid vs. Getafe que se jugó el lunes.

Se sometió a exámenes la mañana de este martes y los resultados arrojaron lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, además de una rotura del menisco externo por lo que deberá operarse en las próximas horas.

El diagnótisco lo deja fuera al menos hasta el final del año.

“Incluso sin entender, confío en ti..." inicia su emotivo mensaje en Instagram y añade, " uno de los peores días de mi vida, como siempre tuve miedo de esta lesión... tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No se si me lo merezco pero de qué me puedo quejar he vivido tantas cosas maravillosas, que tampoco merecía", continúa.

Pese a sus primera palabras, el atacante se muestra optimista y lleno de fé.

"Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo.

"¡Gracias a todos por las oraciones, los textos y el amor! Ustedes son tan importantes para mí. Aunque es un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y hacer feliz a todos los que confían en mí, es solo un hasta pronto... Dios sigue en control de todo", concluye el mensaje.

Rodrygo lucía como una de las sólidas cartas Carlo Ancelotti, el técnico de la Verdeamarelha, para disputar su segunda Copa del Mundo. Brasil es parte del Grupo C en el Mundial, que está a 100 días de inaugurarse, y se enfrentará a Marruesos, Haití y Escocia en la primera fase.