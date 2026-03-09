    Mundial 2026

    Neymar se perfila a regresar a la selección de Brasil rumbo al Mundial 2026

    El delantero del Santos FC fue incluido en la preconvocatoria de Carlo Ancelotti para la fecha FIFA de marzo.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Neymar es incluido en la preconvocatoria de la selección de Brasil

    Neymar entró en la preconvocatoria de Carlo Ancelotti en la selección de Brasil, sin embargo, se perderá el próximo partido del Santos FC al no estar al 100 por ciento físicamente.

    El periodista brasileño Lucas Musetti reporta que Ancelotti tiene contemplado a Neymar para la fecha FIFA de marzo donde la Verdeamarela jugará dos amistosos de alto nivel: el 26 de marzo enfrentará a Francia y el 31 de marzo a Croacia.

    Ancelotti tenía programado viajar a Sao Paulo para ver en vivo a Neymar con Santos FC en el partido que disputará este martes contra Mirassol, sin embargo, el futbolista no será convocado por precaución.

    Santos comunicó que Neymar entrenó con normalidad este lunes, pero “debido a un programa de control de carga”, se ausentará el próximo partido y estará de regreso para el clásico ante Corinthians del domingo 15 de marzo.

    La preconvocatoria de Neymar en Brasil llega en respuesta a la grave lesión de ligamentos que sufrió Rodrygo, la cual lo hará perderse el Mundial 2026 y estará fuera de las canchas todo el año.

    Cabe recordar que, en su último partido con la selección brasileña, ante Uruguay el 17 de octubre del 2023, Neymar sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla izquierda que lo alejó de las canchas durante un año.

    Neymar es el máximo goleador de Brasil con 79 goles en 128 partidos al superar los 77 goles que hizo Pelé en 92 encuentros.

    Video Neymar 'arruina' fiesta de Ancelotti en carnaval de Brasil
    Mundial 2026Brasil 2026NeymarCarlo Ancelotti

