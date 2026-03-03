    Mundial 2026

    Rodrygo se pierde el Mundial 2026 con Brasil por lesión

    El delantero brasileño se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y deberá ser operado.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Rodrygo se pierde el Mundial 2026 con Brasil por lesión


    Rodrygo sufrió una grave lesión en el Real Madrid vs. Getafe de LaLiga y será baja para el resto de la temporada, además de perderse el Mundial 2026 con la selección de Brasil.

    El Real Madrid anunció que el extremo brasileño se sometió a exámenes médicos la mañana de este martes y los resultados arrojaron lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, además de una rotura del menisco externo, por lo que deberá operarse en las próximas horas.

    "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", dice el comunicado del conjunto merengue.

    Rodrygo sería baja entre seis y siete meses, por lo que no le dará tiempo de recuperarse para la Copa Mundial de la FIFA 26 que inicia en 100 días.

    Rodrygo apuntaba a disputar su segunda Copa del Mundo tras debutar en Qatar 2022, donde jugó 179 minutos en cinco partidos, uno de titular.

    Ahora Carlo Ancelotti tendrá que lidiar con su baja y una de las opciones que tendrá el técnico italiano será Neymar, que sueña con jugar su último Mundial.

    Rodrygo se despide de la temporada tras haber disputado 27 partidos en los que anotó tres goles y dio seis asistencias con el Real Madrid.

    La selección brasileña debutará en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio ante Marruecos y posteriormente se enfrentará a Haití y Escocia en la Fase de Grupos.

    En la fecha FIFA de marzo, la Verdeamarela de Ancelotti tendrá dos amistosos de gran nivel: contra Francia y Croacia.

