Futbol "Del Príncipe al Genio", el regalo especial de Neymar a Messi El brasileño no olvida al argentino, a quien le mandó un obsequio para toda la familia.

Video "Del Príncipe al Genio", el regalo especial de Neymar a Messi

Neymar volvió a demostrar el cariño que tiene para Lionel Messi con un detalle que se reveló en las redes sociales, al demostrar una vez más que la frase "Amistad es amigo", vive al cien entre estos ds futbolistas.

EL ESPECIAL REGALO DE NEYMAR A MESSI Y SUS HIJOS

PUBLICIDAD



A través de las redes sociales, al cuenta oficial del Santos FC de Brasil publicó la imagen que le ha dado la vuelta al mundo y generado sinfín de reacciones.

La fotografía contiene a Messi, junto a sus hijos Thiago y Mateo, aunque faltó el menos Ciro, sosteniendo playeras del club paulista con el histórico número 10 del brasileño Neymar.

La cuenta del Santos FC publicó el siguiente mensaje: " De Neymar Jr para Lionel Messi. Del Príncipe al Genio", además de otro texto donde hacen referencia a la valía de la camiseta y la historia por Pelé.

"La Camiseta Sagrada, de incalculable valor, con el número inmortalizado por el Rey. 10 para Neymar. 10 para Messi. 10 para Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol. Saludos desde Vila Belmiro, Lionel Messi!".

En la camiseta que recibió Thiago, el mayor de sus hijos, también viene un mensaje dedicado de parte de Neymar: "Para Thiago, un abrazo", acompañada por la firma del brasileño.

¿NEYMAR LLEGARÁ AL MUNDIAL?



Los siguientes meses serán incertidumbre total para Neymar que no ha sido convocado a la Verdeamarelha debido a las lesiones que ha vivido, desde que llegó Carlo Ancelotti al banquillo de la selección de Brasil,

Del campeonato brasileño solo quedan tres partidos para demostrar que puede ser parte de esa lista final de la Canarinha para el Mundial 2026.