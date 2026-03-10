Mundial 2026 Neymar es luz y sombra: viral por túnel y polémica por ausencia El jugador mostró su clase en un video, aunque no jugará por precaución ante Mirassol este martes.

Video Mundial 2026: El regate viral de Neymar para convencer a Ancelotti para convocarlo

Neymar apunta a volver con la selección de Brasil después de casi tres años y en un video mostró que su magia sigue intacta para llenarle el ojo a Carlo Ancelotti de cara al Mundial 2026.

En un video que se hizo viral en las últimas horas, se ve a Neymar un entrenamiento del Santos en el momento justo en que le hace un túnel que lo dejó sorprendido a su compañero.

¿NEYMAR LE HACE EL FEO A ANCELOTTI?



En las últimas horas se supo que Neymar no está convocado para el partido del Santos de visita ante Mirassol, donde el técnico de Brasil estará presente y los rumores han aumentado.

Tras marcar un doblete ante Vaso da Gama y festejar como Vinícius Júnior, el jugador tuvo varios días de descanso, pero en el entrenamiento del pasado 1 de marzo abandonó el campo y no regresó a la ciudad deportiva hasta cuatro días después.

Este lunes se ejercitó con los jugadores que no fueron citados y el objetivo es que vuelva a estar disponible de cara al encuentro contra Corinthians el próximo domingo en Vila Belmiro.

En Brasil se habla de una "fatiga muscular", pero otros especulan sobre su ausencia debido al cumpleaños de su hermana Rafaella y la presencia del jugador en el festejo en Río de Janeiro como ha pasado en los últimos años desde 2015.

Se espera que Neymar regrese con Brasil para los amistosos ante Francia y Croacia de marzo, un reencuentro que no se da desde 2023 que fue el último partido del brasileño y donde se lesionó los ligamentos de la rodilla.