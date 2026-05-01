Brasil 2026 Mundial 2026: Endrick renace en el Lyon y no quiere a su hijo de futbolista El delantero de la Selección de Brasil habló acerca del agobio que llevó a sentir por las críticas en su estadía en el Real Madrid y cómo percibe al futbol.

Video Endrick, ya habla francés fluidamente a cuatro meses de llegar al Lyon

Endrick es una de las jóvenes promesas del futbol internacional, aspira a estar en la convocatoria definitiva de Carlo Ancelotti con la Selección de Brasil para el Mundial 2026 con todo y que el estratega italiano señaló que el delantero es el futbolista del futuro, no del presente.

El ofensivo de 19 años de edad, próximo a cumplir los 20 años un día después de la Final del Mundial 2026, hizo reveladoras declaraciones en una entrevista a The Guardian de Inglaterra entre las que confiesa el agobio que llegó a sentir por las críticas.

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"Fue una noche de dudas y de urgencia; sabía que podía ser mi última oportunidad. Logré deshacerme de esos pensamientos negativos, de esa urgencia, de la presión por jugar bien, de que pudiera ser mi última oportunidad.

“Eso me ayudó a quitarme un peso de encima porque sabía que tenía que jugar bien para clasificarme para el Mundial. Pero logré superar ese pensamiento, no dejé que me afectara y jugué un gran partido". indicó el exjugador del Real Madrid y quien fue a préstamo con Olympique Lyon de la Ligue 1 de Francia.

“Una vez que ignoras lo que sucede fuera del campo, empiezas a rendir mejor dentro de él. Esa es la clave para los futbolistas. Trabajar duro para el equipo y no preocuparse por las críticas”, ahondó Endrick, quien llegó a la liga francesa esta temporada y suma siete goles entre Ligue 1 y la Copa.

ENDRICK NO DESEA QUE SU HIJO SEA FUTBOLISTA

Hace unas semanas el delantero brasileño anunció junto a su pareja que esperan un hijo; aún no saben el sexo, pero independientemente de eso no quiere que se encuentre inmerso en el mundo del futbol como lo ha hecho.

“Espero que se convierta en una gran persona, un gran ser humano. Y que me vea fuera del campo como una persona normal, no como Endrick el futbolista.

“ El futbol no es un lugar agradable. Es un entorno muy duro. Espero que se convierta en abogado, médico o cualquier otra cosa, y que pueda ser feliz en su propio mundo”, reveló Endrick a The Guardian.