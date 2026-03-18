Mundial 2026 Neymar asegura que el Mundial 2026 será el último y que puede ayudar a Brasil El astro brasileño aseguró que quiere jugar la Copa del Mundo y que puede puede aportar a su selección nacional.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Neymar dice que el Mundial 2026 será el último y que puede ayudar a Brasil en lo que sea

Neymar ha lanzado un mensaje a Carlo Ancelotti, director técnico de la selección brasileña: el Mundial 2026 será el último porque su "carrera está llegando a su fin". Quiere ir y puede ayudar "en lo que sea".

El astro brasileño que juega actualmente en el Santos de su país subió un video a su cuenta oficial de YouTube titulado " Te mostraré todo" en el que habla sobre el tema.

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"Obviamente, este es mi último Mundial. No sé si este será mi último año con la selección nacional. Mi carrera está llegando a su fin y nosotros sabemos eso", aseguró.

"Siempre le digo a mi familia y amigos eso. Que disfruten esto tanto como puedan que se mantengan viendo los juegos porque esto se acabará", añadió.

Y después aseguró que puede aportar a su equipo nacional que estará en el Mundial 2026 y que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio, y julio, próximos .

"Puedo ayudar a la selección nacional. Puedo ayudar en lo que sea. Conozco mis cualidades, el poder que tengo en el campo y sé que puedo aportar al equipo. Obviamente quiero ir al Mundial, obviamente me motiva", finalizó.

No es la primera vez que Neymar habla sobre la posibilida de un pronto retiro, en febrero pasado dijo a la prensa que podría retirarse del futbol en diciembre e incluso previo al Mundial Qatar 2022 dijo que aquel también podría ser su última Copa del Mundo.