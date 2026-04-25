Brasil 2026 Militao se perderá el Mundial 2026 con la Selección de Brasil tras contratiempo de lesión Las alarmas se han encendido en La Canarinha a menos de 50 días del Mundial.

Video Jugador del Real Madrid está muy cerca de perderse el Mundial

A menos de 50 días de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, las noticias de jugadores lesionados cuya participación en el torneo peligra sigue creciendo y ahora tocó el turno de un importante elemento de la Selección de Brasil.

Se trata del defensa brasileño Éder Militao, jugador del Real Madrid y pieza clave en la alineación de Carlo Ancelotti, quien está muy cerca de perderse el Mundial 2026 por un contratiempo en una lesión que no sanó adecuadamente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el periodista Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE, Militao volverá al quirófano y no llegará al torneo veraniego a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

"Éder Militao tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su nueva lesión en los isquios de la pierna izquierda.

"Al brasileño se le abrió la cicatriz de la lesión inicial que se produjo en diciembre contra el Celta. Lamentablemente, se perderá el Mundial", dio a conocer la fuente vía 'X.

Desde su llegada al Real Madrid, Militao ha pasado más tiempo entre algodones que en el terreno de juego.

Hace no mucho, el defensa brasileño había reaparecido en un partido de liga, incluso anotando, pero ahora su futuro en el Mundial cuelga de un hilo.

CALENDARIO DE BRASIL EN EL MUNDIAL 2026

Brasil disputará sus tres partidos del Grupo C en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.