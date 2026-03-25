Mundial 2026 Vinícius desea jugar el Mundial 2026 a lado de su ídolo, Neymar El brasileño del Real Madrid habló sobre la ausencia de Neymar en la convocatoria e hizo un llamado a Ancelotti.

Video Vinícius espera jugar el Mundial 2026 junto a Neymar, su "ídolo"

Vinícius Jr. se pronunció a la ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil para esta fecha FIFA de marzo donde la Verdeamarela enfrentará a Francia y Croacia en Estados Unidos de cara al Mundial 2026.

El brasileño del Real Madrid aseguró que Neymar está haciendo todo para volver a la selección brasileña e hizo un llamado a Carlo Ancelotti para jugar la Copa del Mundo a lado de quien considera su “ídolo”.

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“Sobre Ney es normal (la presión), soy un poco parcial para hablar porque Ney es uno de mis ídolos, seguí toda su carrera, es uno de mis amigos también. Siempre le deseo lo mejor. Está haciendo todo para estar al 100 por ciento, para ayudarnos, para volver a selección. Ahora la decisión le corresponde al entrenador”, mencionó Vini en rueda de prensa.

Cabe recordar que, Neymar se quedó fuera de la convocatoria pese a estar incluido en la prelista. El delantero del Santos FC no ha jugado para la Verdeamarela desde octubre del 2023.

Además, Vinícius destacó el plantel que tiene Brasil rumbo al Mundial 2026 y tuvo palabras de elogio para Raphinha, quien es su rival en España.

“En las últimas temporadas yo fui uno de los mejores, Raphinha también, en la última temporada si no fue el mejor, fue el segundo o tercer mejor de la temporada, está haciendo un excelente trabajo en Barcelona”, señaló.

Brasil enfrentará a Francia este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y el martes 31 de marzo se medirá a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.