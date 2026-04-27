    Mundial 2026

    Ancelotti ilusiona a los fans sobre Neymar y el Mundial 2026

    El técnico de Brasil sorprendió con su respuesta tras la petición de los fans.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Carlo Ancelotti manda mensaje a Neymar para el Mundial 2026

    La C opa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y en Brasil sigue la incertidumbre sobre si Carlo Ancelotti convocará a Neymar, pero se reveló un video que le da esperanzas a algunos aficionados.

    A través de un video divulgado en redes sociales se dio a conocer la petición que le hicieron dos aficionados al técnico italiano mientras le pedían una fotografía.

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    En dicho video se ve a los aficionados convivir con Ancelotti, pero de repente uno de ellos le lanzó una pregunta al técnico: “¿Me harías un favor y llamarías a Neymar?".

    Ante esta pregunta, el técnico respondió : ‘Claro, por supuesto”, que provocó la emoción de los jovenes aficionados.

    No es la primera vez que le piden a Carlo Ancelotti llevar a Neymar al Mundial, sin embargo, el italiano no ha tomado en cuenta al atacante en las últimas convocatorias debido al rendimiento y lesiones que ha sufrido el jugador.

    Será el 11 de mayo cuando las selecciones tengan que entregar una lista preliminar de convocados, y el 1 de junio es la fecha limite para entregar la nómina de 26 futbolistas para el Mundial 2026.

    Así que Carlo Ancelotti tiene poco tiempo para pensar si llevar o no a Neymar a la justa mundialista que significaría la última Copa del Mundo del astro brasileño.

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