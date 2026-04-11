    Mundial 2026

    Carlo Ancelotti revela que Neymar va por el “camino correcto” para volver a la selección

    El técnico de la Canarinha mencionó lo que tiene que hacer el jugador para ser tomado en cuenta nuevamente.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Carlo Ancelotti manda mensaje a Neymar para el Mundial 2026

    Carlo Ancelotti llegó a la dirección técnica de la Selección Brasil en mayo del 2025, desde ese momento se le cuestionó sobre la posibilidad de llevar a Neymar a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    El técnico fue claro desde el inicio al afirmar que siempre llevaría a los jugadores que estuvieran aptos para representar al equipo, en ese momento el jugador del Santos de Brasil estaba en una etapa de lesión.

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    Este día, Ancelotti señaló que la estrella carioca “está en el camino correcto” para volver a la Selección Brasil de cara a los juegos del Mundial 2026.

    "Es el máximo goleador histórico y tiene una oportunidad. Tiene tiempo para estar al máximo nivel y entrar en la lista. Neymar es capaz de volver a estar al cien por ciento”.

    Después de la lesión en la rodilla, Neymar tuvo una gran recuperación, está marcando goles. Necesita seguir en esa dirección y mejorar su condición física. Está en el camino correcto”, mencionó el técnico en entrevista para el diario francés L’Equipe.

    La Selección de Brasil sostendrá un par de compromisos amistosos ante Panamá y Egipto previos a su debut en la Copa del Mundo, la cual será frente a Marruecos, después ante Haití y Escocia, todos en el Grupo C.

    Video Neymar se opera la rodilla en busca de jugar el Mundial 2026
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