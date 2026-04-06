Mundial 2026 Neymar se operó la rodilla para ser convocado con Brasil y jugar el Mundial 2026 El brasileño es baja de Santos FC porque se sometió a un tratamiento regenerativo en la fecha FIFA de marzo.

Video Neymar se opera la rodilla en busca de jugar el Mundial 2026

Cuca, técnico del Santos FC, reveló el plan médico de Neymar con el objetivo de ser convocado por Carlo Ancelotti y llegar en el mejor estado físico posible al Mundial 2026.

Tras perder 3-1 ante Flamengo en el Brasilerao, Cuca explicó que la ausencia de Neymar en el partido se debió a que se sometió a una operación regenerativa de rodilla en el parón internacional por la fecha FIFA de marzo.

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"Neymar se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla durante el parón internacional de la FIFA. No entrenó. Estuvo unos días recuperándose de la intervención, que fue un asunto clínico", comentó el entrenador.

Neymar también se perderá el debut del Santos en la Copa Sudamericana 2026 ante el Club Deportivo Cuenca en Ecuador para continuar con su rehabilitación.

"Esta semana no viajará debido a un entrenamiento específico de fuerza, velocidad y resistencia, que consta de dos sesiones”, añadió Cuca.

¿De qué se trató la operación de rodilla de Neymar?

Según la prensa brasileña, Neymar se sometió a un tratamiento con plasma rico en plaquetas (PRP), una terapia regenerativa que consiste en utilizar la propia sangre del futbolista para acelerar la curación de micro lesiones y fortalecer los tejidos articulares.

Este tratamiento regenerativo ayuda a los jugadores que han sufrido lesiones recurrentes en los últimos años y está diseñado para disminuir el riesgo de futuras lesiones.

De esta manera, Neymar busca mantener su nivel y forma física hasta el verano, además de soportar el intenso cierre de calendario del Santos, en busca de regresar a la selección brasileña y jugar el Mundial 2026, su última Copa del Mundo.

Se espera que Neymar regrese a las canchas el sábado 11 de abril ante Atlético Mineiro o el martes 14 de abril contra el Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana.

Neymar registra tres goles y tres asistencias en seis partidos disputados en el 2026.