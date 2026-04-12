    Mundial 2026

    El emotivo gesto de un niño que sorprendió a Neymar para que vaya el Mundial

    La afición brasileña quiere ver al jugador en la justa mundialista con Brasil.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Niño sorprende a Neymar con un gesto que nadie esperaba

    Neymar vivió un emotivo momento con un pequeño aficionado que realizó un peculiar gesto para que el brasileño pueda ir a la próxima Copa del Mundo.

    Y es que durante la previa del partido del Santos ante Atlético Mineiro varios niños se acercaron al astro brasileño para abrazarlo y desearle suerte, pero hubo un pequeño que dejó a todos con la boca abierta al besarle las piernas al jugador.

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    Neymar se mostró sorprendido con la acción del niño y solo sonrió ante el gesto del pequeño aficionado.

    Después del curioso momento, el niño reveló el motivo por el cual le besó las piernas al astro brasileño: “Para que vaya a la Copa”, fueron las palabras del pequeño fanático.

    Recientemente Neymar se sometió a una operación regenerativa de la rodilla para estar en la mejor forma y que pueda ser convocado con Brasil para disputar la Copa del Mundo del 2026.

    Carlo Ancelotti, técnico de los pentacampeones, señaló que Neymar va por buen camino y que necesita seguir en esa dirección para que pueda regresar con la selección.

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