Mundial 2026 El emotivo gesto de un niño que sorprendió a Neymar para que vaya el Mundial La afición brasileña quiere ver al jugador en la justa mundialista con Brasil.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Niño sorprende a Neymar con un gesto que nadie esperaba

Neymar vivió un emotivo momento con un pequeño aficionado que realizó un peculiar gesto para que el brasileño pueda ir a la próxima Copa del Mundo.

Y es que durante la previa del partido del Santos ante Atlético Mineiro varios niños se acercaron al astro brasileño para abrazarlo y desearle suerte, pero hubo un pequeño que dejó a todos con la boca abierta al besarle las piernas al jugador.

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Neymar se mostró sorprendido con la acción del niño y solo sonrió ante el gesto del pequeño aficionado.

Después del curioso momento, el niño reveló el motivo por el cual le besó las piernas al astro brasileño: “Para que vaya a la Copa”, fueron las palabras del pequeño fanático.

Recientemente Neymar se sometió a una operación regenerativa de la rodilla para estar en la mejor forma y que pueda ser convocado con Brasil para disputar la Copa del Mundo del 2026.