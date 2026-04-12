El emotivo gesto de un niño que sorprendió a Neymar para que vaya el Mundial
La afición brasileña quiere ver al jugador en la justa mundialista con Brasil.
Neymar vivió un emotivo momento con un pequeño aficionado que realizó un peculiar gesto para que el brasileño pueda ir a la próxima Copa del Mundo.
Y es que durante la previa del partido del Santos ante Atlético Mineiro varios niños se acercaron al astro brasileño para abrazarlo y desearle suerte, pero hubo un pequeño que dejó a todos con la boca abierta al besarle las piernas al jugador.
Neymar se mostró sorprendido con la acción del niño y solo sonrió ante el gesto del pequeño aficionado.
Después del curioso momento, el niño reveló el motivo por el cual le besó las piernas al astro brasileño: “Para que vaya a la Copa”, fueron las palabras del pequeño fanático.
Recientemente Neymar se sometió a una operación regenerativa de la rodilla para estar en la mejor forma y que pueda ser convocado con Brasil para disputar la Copa del Mundo del 2026.
Carlo Ancelotti, técnico de los pentacampeones, señaló que Neymar va por buen camino y que necesita seguir en esa dirección para que pueda regresar con la selección.