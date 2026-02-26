    Futbol

    Gol de Neymar, baile como Vinícius Júnior y finge una agresión

    El brasileño brilló este jueves en el Brasileirao en el triunfo de Santos ante Vasco da Gama.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Neymar festeja a los Vinícius Júnior y finge agresión de forma pésima

    Neymar bailó al estilo de Vinícius Júnior en un claro gesto de solidaridad con su compatriota tras el presunto ataque de racismo que vivió hace unos días por Gianluca Prestianni.

    El 10 del Santos enfrentó este jueves al V asco da Gama con la firme intención de salir de la zona descenso y lo consiguió con un doblete espectacular.

    Así, Neymar levanta una vez más la mano para estar en el Mundial 2026 para llenarle el ojo a Carlo Ancelotti, técnico de la Verdeamarelha.

    EL BAILE DE NEY A LO VINI JR


    En el minuto 25, tras un contragolpe, Neymar definió con tiro cruzado ante el achique del portero rival, y fiel a su estilo, corrió por detrás de la portería para festejar.

    Ante la algarabía de los torcedores brasileños, el 10 hizo la seña de silencio y se dirigió al banderín del tiro de esquina para bailar como lo hizo Vinícius Júnior en su gol ante Benfica apenas este miércoles pasado.

    El 2-0 fue con un sombrerito a salida del portero al 61', pero minutos antes de todo esto, el brasileño fingió recibir una cabezazo enfrente del árbitro, cuando el rival nunca lo tocó.

    Video Corinthians usa gesto de Prestianni para defender a Vinícius Jr.
