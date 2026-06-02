Mundial 2026 Por qué le dicen Scratch du Oro a la Selección de Brasil: origen e historia del apodo El mote del máximo campeón de la Copa del Mundo con cinco títulos surgió desde los años 50s.

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La selección de Brasil tiene un apodo característico desde hace bastantes años que es el de Scratch du Oro, con el que el mundo lo conoce.

Este sobrenombre por parte de la selección sudamericana nada tiene que ver con su bandera, sus colores tradicionales ni nada de eso. A eso, hay que sumarle que a Brasil también se le conoce como Verdeamarelha y Canarinha.

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Esto debido a los colores de su uniforme, el primero va con los de su bandera nacional directamente: verde, amarillo y azul. El segundo cuando dejaron el color blanco y empezaron a usar solo el amarillo en 1954.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE BRASIL



La historia del origen del apodo del Scratch du Oro comienza desde los años 50s tras haber ganado el primer título en una Copa del Mundo en Suecia 1958.

Los periodistas que cubrían la justa mundialista se quedaron anonadados por el buen futbol que practicaba esa selección con un Pelé que maravilló al mundo a los ojos de Europa. El estilo de juego practicado por los pupilos de Vicente Feola contaba con grandes nombres como Garrincha, Zagallo, Djalma Santos, Moacir, Vavá, por mencionar a algunos de esos históricos.