Mundial 2026 Ancelotti rompe en llanto con Brasil de cara a su debut en el Mundial 2026 El técnico italiano se emocionó al escuchar un emotivo mensaje de sus nietos para la Copa del Mundo.

Video Ancelotti rompe en llanto tras emotivo mensaje de sus nietos para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, rompió en llanto en plena entrevista luego de que escuchara un emotivo mensaje de su familia previo a su debut en el Mundial 2026.

Carletto no pudo ocultar su emoción cuando vio que sus nietos le dedicaron unas palabras en un video que le preparó el programa brasileño Domingão com Huck.

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“Abuelo, estamos todos contigo. Espero que ganes la Copa del Mundo”, dice uno de sus nietos con la playera de la Verdeamarela puesta.

“Espero que le ganes a Francia y también a España, que te vaya bien”, mencionó su otro nieto mientras se veía a Ancelotti con una sonrisa llorando.

“Buena suerte en la Copa abuelo, te amamos”, “Abuelo, te amo mucho. Vas a ganar la Copa del Mundo”, fueron las palabras de sus nietas al estratega italiano de 66 años.

El video de la entrevista fue publicado después de que Brasil goleara 6-2 a Panamá, partido en que los jugadores rivales se formaron para pedirles fotos a Neymar.

Brasil enfrentará a Egipto el próximo 6 de junio en su último amistoso antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Verdeamarela debutará contra Marruecos el 13 de junio y posteriormente se medirá a Haití y Escocia en la Fase de Grupos el 19 y 24 de junio, respectivamente.