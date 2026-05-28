    Mundial 2026

    Scolari visita a Brasil para motivar a Neymar y compañía de cara al Mundial 2026

    El último técnico campeón de Brasil dedicó unas palabras a los jugadores de Carlo Ancelotti en la Granja Comary.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Scolari visita campamento de Brasil y así reaccionan los jugadores

    Luiz Felipe Scolari, el último técnico campeón de Brasil, visitó la concentración de la Verdeamarela para motivar a los jugadores de cara al Mundial 2026.

    La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) compartió el video de un fragmento de la charla de Scolari a los futbolistas acompañado de Carlo Ancelotti.

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    En primera fila se ve a Neymar muy atento a las palabras de Felipao, quien lideró a Brasil a su pentacampeonato hace 24 años, en el Mundial de Corea-Japón 2002.

    Compañerismo y unión, fue el mensaje que ponderó Scolari en la Granja Comary que es el centro de la selección brasileña que está ubicado en Teresópolis, Río de Janeiro.

    “Uno tiene que hacerlo por el otro y uno tiene que cargar al otro, y tener que aceptar al otro, que aceptar es difícil, es muy difícil. Tienes aquí al tipo que te ordena (señala a Ancelotti). Acepten, dialoguen, conversen y ganaremos. Así es que quiero desearles lo mejor y ayudar, no solo para Brasil, sino por el otro. Tienes que hacer lo que el otro podría no hacer”, mencionó Felipao.

    Cabe recordar que, Carlo Ancelotti ya anunció su convocatoria final de 26 jugadores que días después causó polémica por la inclusión de Neymar, ya que la CBF dio a conocer una nueva lesión del futbolista que lo dejará fuera de las canchas entre dos y tres semanas.

    Neymar se perderá los últimos amistosos de Brasil antes de que inicie el Mundial 2026. La Verdeamarela se medirá a Panamá el 31 de mayo y a Egipto el 6 de junio.

    Se espera que el astro del Santos FC llegue justo a la Copa del Mundo. Brasil debuta contra Marruecos el 13 de junio y posteriormente se enfrentará a Haití y Escocia el próximo 19 y 24 de junio, respectivamente.

    Video Neymar llega en helicóptero a la concentración de Brasil
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