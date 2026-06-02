Mundial 2026 Brasil parte al Mundial entre ovaciones; Neymar roba los reflectores El combinado brasileño partió rumbo a los Estados Unidos ante una gran fiesta.

Video Neymar desata la locura previo al viaje de Brasil

La selección de Brasil partió rumbo a los Estados Unidos para encarar el Mundial 2026 y lo hizo ante una gran fiesta donde uno de los jugadores que recibió más ovación por parte de los aficionados fue Neymar.

Previo a su viaje a la unión americana, la delegación brasileña visitó la sede de la CBF donde los jugadores recorieron el museo y en el cual pudieron apreciar los cinco títulos de Brasil en Mundiales.

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Y antes de partir rumbo al aeropuerto los jugadores atendieron a los aficionados que se encontraban a las afueras del recinto de la CBF donde Neymar fue el más ovacionado y que apovechó para acercarse a los fans al igual que otros jugadores como Raphina y Casemiro.

A su llegada al aeropuerto, la selección brasileña se tomó la foto oficial junto a un avión con los colores de la bandera de Brasil.

Y un emotivo momento se presentó cuando previo al despege, el avión fue bautizado para desearles todo el éxito a Brasil que busca la sexta Copa del Mundo en su historia.