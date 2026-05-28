Brasil 2026 Neymar en riesgo de perderse el Mundial 2026 por lesión con Brasil Este jueves se ofreció conferencia de prensa donde se reveló el parte médico del delantero.

Video Brasil arranca concentración rumbo al Mundial 2026 con incertidumbre sobre Neymar

Neymar puede perderse el Mundial 2026 debido a una lesión muscular en su pierna derecha que lo tendrá de baja alrededor de dos a tres semanas.

Este jueves en las instalaciones de Granja Comary, el búnker de la Verdeamarelha a las afueras de Río de Janeiro, se ofreció conferencia de prensa sobre el parte médico de Neymar.

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La lesión de Neymar explicada a detalle



Neymar tiene, de acuerdo al reporte ofrecido por Rodrigo Lasmar, jefe de los servicios médicos de la selección de Brasil, una lesión muscular en su pantorrilla derecha grado 2.

"Neymar se presentó ayer en Granja Comary, se sometió a todos los exámenes médicos, que culminaron con una resonancia magnética que reveló una lesión de grado dos en la pantorrilla, no solo edema. Se espera que reciba el alta médica en dos o tres semanas".

Esto lo hará estar fuera de acción de dos a tres semanas, por lo que se perderá, de entrada, los amistosos de La Canarinha ante Panamá y Egipto, así como el debut ante Marruecos.

En caso de que Carlo Ancelotti lo mantenga en la convocatoria de Brasil de 26 jugadores para el Mundial 2026, su primer partido puede ser ante Haití el 19 de junio en Philadelphia.

Neymar ya comenzó este mismo jueves sus trabajos de rehabilitación, pero quedará esperar la decisión final de Ancelotti de mantenerlo en la lista o sustituirlo por algún otro futbolista.