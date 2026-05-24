Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Arabia Saudita La selección de Los Halcones Verdes han podido ganar un torneo continental tres veces.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026

La selección de Arabia Saudita que está clasificada al Mundial 2026, tiene un amplio palmarés de títulos en sus vitrinas, pero no logra ganar nada desde 2003.

A pesar de que Los Halcones Verdes suelen estar siempre en una Copa del Mundo, sus vitrinas parecen llenarse de polvo ante la falta de campeonatos en la época reciente.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ARABIA SAUDITA



La selección de Arabia Saudita es la segunda más ganadora de la Copa Asiática junto a Irán y por detrás de Japón, pero no gana el torneo desde 1996.

Tuvo una gran participación en la Copa Confederaciones, antes conocida como Copa Rey Fahd, en 1992 al ser subcampeón cuando ellos empezaron a organizarla, antes de FIFA se adueñara del formato que se jugó hasta 2017.

Copa Asiática - 3 títulos: 1984, 1988 y 1996

- 3 títulos: 1984, 1988 y 1996 Copa de Naciones Árabe - 2 título: 1998 y 2002

- 2 título: 1998 y 2002 Copa de Naciones del Golfo - 3 títulos: 1994, 2002 y 2003.