    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Arabia Saudita

    La selección de Los Halcones Verdes han podido ganar un torneo continental tres veces.

    Por:David Espinosa
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    La selección de Arabia Saudita que está clasificada al Mundial 2026, tiene un amplio palmarés de títulos en sus vitrinas, pero no logra ganar nada desde 2003.

    A pesar de que Los Halcones Verdes suelen estar siempre en una Copa del Mundo, sus vitrinas parecen llenarse de polvo ante la falta de campeonatos en la época reciente.

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    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ARABIA SAUDITA


    La selección de Arabia Saudita es la segunda más ganadora de la Copa Asiática junto a Irán y por detrás de Japón, pero no gana el torneo desde 1996.

    Tuvo una gran participación en la Copa Confederaciones, antes conocida como Copa Rey Fahd, en 1992 al ser subcampeón cuando ellos empezaron a organizarla, antes de FIFA se adueñara del formato que se jugó hasta 2017.

    • Copa Asiática - 3 títulos: 1984, 1988 y 1996
    • Copa de Naciones Árabe - 2 título: 1998 y 2002
    • Copa de Naciones del Golfo - 3 títulos: 1994, 2002 y 2003.

    Arabia Saudita jugará la Copa del Mundo por sexta ocasión, a la espera de igualar o superar su participación en el Mundial Estados Unidos 1994 en la que terminó en Octavos de Final.

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