    Mundial 2026

    Arabia Saudita en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La selección de Los Halcones Verdes asiste por tercera vez al hilo a una Copa del Mundo.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Arabia Saudita consiguió su boleto al Mundial 2026 de forma directa en la Cuarta Ronda en las Eliminatorias de Confederación Asiática de Futbol por séptima vez en la historia.

    Los Halcones Verdes se han convertido en una selección con presencia casi segura en una Copa del Mundo, aunque tuvo sus tropiezos hace unos años.

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    Arabia Saudita vivirá su séptima Copa del Mundo en su historia, donde buscará y/o superar su mejor actuación que fue precisamente cuando tuvo su debut en Estados Unidos 1994.

    Los árabes se afiliaron a la FIFA en 1956, pero no fueron aceptados en la AFC hasta 1974, por tantos sus primeras eliminatorias en su historia fueron a partir del Mundial Argentina 1978.

    • Participaciones en Mundiales: 7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: Ninguno
    • Mejor posición: 12°, Octavos de Final en Estados Unidos 1994.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

    ARABIA SAUDITA

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    En sus seis participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Arabia Saudita, se ubica en el puesto 45 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de los árabes en Mundiales es de 3 partidos con saldo de 4 triunfos, 2 empates y 13 derrotas. Con 14 goles anotados, 44 goles recibidos y efectividad del 24.56%.

    ENTRENADOR DE

    ARABIA SAUDITA


    Georgios Donis es el entrenador de Arabia Saudita a partir de abril de 2026 tras la salida repentina de Hervé Renard, quien había regresado en 2024 para una segunda etapa y logró el boleto al Mundial 2026.

    Donis nació en Alemania, cuenta con 56 años y es técnico desde 2002. Entre sus clubes están AEK Atenas, APOEL, Panathinaikos y Maccabi Tel Aviv, como los más destacados, por lo que vivirá su primera experiencia con una selección y debutará en una Copa del Mundo.

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