    Mundial 2026

    Mundial 2026: Arabia Saudita despide a su técnico Hervé Renard según reportes

    Sin un anuncio oficial de por medio, medios árabes aseguran que el estratega francés dirigió su último partido ante Serbia en la pasada Fecha FIFA.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video A menos de dos meses del Mundial, esta selección despide a su técnico

    A menos de dos meses para que dé inicio el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se dio una sorpresiva noticia este viernes luego de que varios medios de Arabia Saudita reportaran que el director técnico de ese país, el francés Hervé Renard, fue despedido.

    Sin un anuncio oficial de por medio, el rumor tomó fuerza cuando RMC Sport, un medio francés de prestigio, retomó la información, aunque aseguró que pese a ello no hay ningún pronunciamiento aún por parte de la federación saudí sobre la destitución de su seleccionador.

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    Según los reportes, Hervé Renard dirigió sus últimos partidos en la pasada Fecha FIFA de marzo donde cayó ante Egipto y Serbia, derrotas que se sumaron a la que sufrió la Selección de Arabia Saudita en la Copa Árabe frente a Jordania en diciembre pasado.

    Hervé Renard dirige su segunda etapa al frente de la Selección de Arabia Saudita, la primera se dio de 2019 a 2023 en la que incluye el Mundial Qatar 2022 donde dio un sorpresivo golpe a Argentina en la Fase de Grupos, ésta a la postre campeona del mundo.

    Arabia Saudita participará en la Copa Mundial 2026 de la FIFA este verano dentro del Grupo H donde se medirá a las selecciones de España, Cabo Verde y Uruguay; sus encuentros serán en Miami, Atlanta y Houston; es decir, todos en Estados Unidos.

    JAPÓN TAMBIÉN ANUNCIÓ CAMBIOS RUMBO AL MUNDIAL 2026

    Un día antes la selección nipona de futbol también daba la sorpresa cuando anunció a Shunsuke Nakamura como entrenador, pero no como primer estratega, sino que se unirá al cuerpo técnico que dirige Hajime Moriyasu.

    Esto es para sumar experiencia con el exfutbolista japonés al equipo nacional de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde contenderá en el Grupo F junto a Países Bajos, Túnez y Suecia; ante los tunecinos será el juego mil de los Mundiales y se disputará en Monterrey, México.

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