    Mundial 2026

    Saud Abdulhamid podría perderse el Mundial 2026 por una insólita razón

    El defensa del Lens estará a la espera de que se resuelva su problema antes de que inicie la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Arabia Saudita llega a Estados Unidos para el Mundial sin un jugador

    A menos de un mes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, Arabia Saudita llegó a Estados Unidos para iniciar el cierre de su preparación para el gran torneo, pero lo hizo sin un jugador.

    Se trata de Saud Abdulhamid, quien no pudo realizar el viaje con el resto de la selección, porque en días pasados perdió sus cosas mientras celebraba su boda y entre esas cosas estaba su pasaporte.

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    La Federación de Futbol de Arabia Saudita informó en un comunicado lo sucedido, y ya se encuentran tratando de resolver el problema junto al ministro de deporte para dar seguimiento a la investigación.

    De igual forma, informaron que están en coordinación con la embajada de Arabia Saudita y de Países Bajos para resolver lo más pronto posible el inconveniente con los papeles necesarios y que el jugador tome el vuelo y se una al equipo de los Halcones Verdes.

    El cuadro nacional de Arabia Saudita tendrá como centro de entrenamiento las instalaciones del Austin FC, en Texas, Estados Unidos.

    Ellos pertenecen al Grupo H, que comparten con España, Cabo Verde y Uruguay. Los saudís debutarán en el Mundial 2026 hasta el 15 de junio cuando enfrenten a Uruguay, después se enfrentarán a España y por último a Cabo Verde.

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