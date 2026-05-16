    Arabia Saudita 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Arabia Saudita en la historia?

    La selección de Los Halcones Verdes tiene a su máximo goleador que data desde 1994 y que parece irrompible.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Arabia Saudita estará en el Mundial 2026 y tiene Majed Abdullah al frente de la lista de máximos goleadores de todos los tiempos.

    Los Halcones Verdes tienen estamarca impuesta por este goleador desde el año de 1994, justo previo al Mundial Estados Unidos 1994.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ARABIA SAUDITA


    En un amistoso rumbo a Estados Unidos 1994, Majed Abdullah se convirtió en el máximo goleador de la Selección de Arabia Saudita, aunque no pudo anotar en esa Copa del Mundo.

    Desde esa fecha el único que se pudo acercar fue otro histórico, Sami Al-Jaber, quien se quedó con 46 goles.

    • Majed Abdullah: 72 goles
    • Sami Al-Jaber: 46 goles
    • Yasser Al-Qahtani: 42 goles
    • Obeid Al-Dosari: 41 goles
    • Talal Al-Meshal: 32 goles.

    De cara al Mundial 2026, no hay jugador en activo que pueda acercarse a esta marca, el más cercano es Salem Al-Dawsari con apenas 26 goles.

    GOLEADORES DE ARABIA SAUDITA EN MUNDIALES


    La selección de Arabia Saudita jugará apenas su séptima Copa del Mundo en el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Sami Al Jaber: 3 goles
    • Salem Al-Dawsari: 3 goles
    • Fuad Amin: 2 goles
    • Fahad Al Ghesheyan: 1 gol
    • 5 jugadores más con 1 gol.
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