Mundial 2026 Por qué le dicen Los Halcones Verde a la Selección de Arabia Saudita: origen e historia del apodo El mote del cuadro de Asia Occidental va de la mano con el color tradicional y el ave más representativa del país.

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La selección de Arabia Saudita se clasificó a la Copa Mundial 2026 y tiene un apodo característico con el que se ha dado a conocer, Los Halcones Verdes.

Este sobrenombre tiene completa relación con el color tradicional de su bandera y con del animal más representativo del país.

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La designación va de la mano del arte de criar aves rapaces que es una práctica histórica en los países de Medio Oriente y en la cultura saudí.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE ARABIA SAUDITA



La selección de Arabia Saudita es conocida en el mundo del futbol como Los Halcones Verdes que no data desde que fue fundada la federación en 1956.

En un principio el escudo de la selección nacional traía un balón, que al interior tenía una palmera y dos saif (espadas) cruzadas.