Arabia Saudita 2026 La Selección de Arabia Saudita elige a Georgios Donis como técnico para el Mundial 2026 El combinado árabe sorprendió con la destitución del seleccionador Hervé Renard y será dirigido por un estratega griego.

Video A menos de dos meses del Mundial, esta selección despide a su técnico

A horas de que se reportara que el director técnico francés Hervé Renard quedara fuera de la Selección de Arabia Saudita a poco menos de dos meses de que inicie el Mundial 2026, diversos reportes anunciaron al estratega griego Georgios Donis como el nuevo entrenador.

Sin argumentos claros sobre la salida de Renard, quien vivía su segunda etapa al frente del combinado saudí, los malos resultados en sus últimos tres partidos rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA parecen ser los detonantes sobre la decisión.

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Ante ello, el elegido será el griego Georgios Donis de 56 años de edad y nacido en Alemania; actualmente dirigía a Al-Khaleej, de la Liga Saudí, y que marca en la undécima posición. En sus últimos dos encuentros, Donis fue goleado por Al-Nassr y empató fuera de casa ante Al-Kholood.

Georgios Donis ganó títulos con el club griego AE Larisa, el chipriota APOEL, el saudí Al-Hilaly el conjunto israelí Maccabi Tel Aviv. Como jugador llegó a militar en el futbol inglés con Blackburn Rovers, Sheffield United y Huddersfield Town.

La Selección de Arabia Saudita se encuentra en el Grupo H del Mundial 2026, donde contendrá a lado de España, la debutante Cabo Verde y Uruguay; todos sus partidos los disputará en territorio estadounidense.