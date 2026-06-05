Arabia Saudita 2026 Arabia Saudita se reencuentra con el triunfo a tiempo antes del Mundial 2026 Luego de mucho tiempo de suspensión por tormenta, la selección saudí árabe concluyó su partido con goleada.

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La Selección de Arabia Saudita se reencontró con el triunfo por primera vez después de casi seis meses sin hacerlo luego de golear 0-3 a su similar de Puerto Rico en el Q2 Stadium de Austin, Texas, de cara al Mundial 2026.

Se trató del primer triunfo desde que ganara el pasado 11 de diciembre a Palestina en los Cuartos de Final de la Copa Árabe, desde entonces sumó cuatro derrotas de las cuales tres fueron en amistosos y una de carácter oficial.

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Sultan Mandash, del Al-Hilal, abrió la cuenta después de algunas horas de suspensión del partido por tormenta; lo hizo al 45+1. Sobre el 50’, apenas iniciada la segunda parte, Abdullah Al-Hamdan aumentó la cuota a 0-2.

El tercer gol y definitivo fue de Salem Al-Dawsari al minuto 88 para con ello cerrar el triunfo con miras a un último partido amistoso que será frente a Senegal el próximo martes 9 de junio.