Arabia Saudita 2026 Fechas y horarios de los juegos de Arabia Saudita en el Mundial 2026 Arabia Saudita disputará su séptima Copa Mundial de la FIFA y competirá en el Grupo H.

El seleccionado saudí aseguró su presencia en el Mundial 2026 y jugará su tercera Copa del Mundo consecutiva.

El equipo dirigido por Hervé Renard buscará competir en un sector exigente y mejorar sus actuaciones recientes en el torneo.

Con antecedentes de victorias resonantes y resultados adversos en distintas ediciones, Arabia Saudita intentará encontrar regularidad en esta fase de grupos.

Arabia Saudita y su desafío en el Grupo H

El conjunto de Medio Oriente integra el Grupo H junto a España, Uruguay y Cabo Verde.

Los cruces ante el campeón de Europa y el seleccionado sudamericano representan los compromisos más exigentes del sector, en una zona donde cada punto será determinante.

El principal nombre del equipo es Salem Al-Dawsari, capitán del seleccionado y autor de uno de los goles más recordados del Mundial 2022.

Arabia Saudita mantiene una base de futbolistas que militan en su liga local, lo que le permite conservar cohesión táctica.

Dónde ver los partidos de Arabia Saudita en el Mundial 2026

Calendario completo de Arabia Saudita en la fase de grupos

Arabia Saudita disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos, de hecho, su campamento base estará en Austin.

Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

● Arabia Saudita vs. Uruguay en Estadio Miami a las 16:00 MX y 18:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026

● España vs. Arabia Saudita en Estadio Atlanta a las 10:00 MX y 12:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026