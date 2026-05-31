Mundial 2026 Selección de Arabia Saudita: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Estos son los 26 jugadores que se enfrentarán a España, Uruguay y Cabo Verde en el Grupo H.

Video Madonna, Shakira y BTS en el medio tiempo de la Final del Mundial

A un día de la fecha límite para conocer las convocatorias definitivas de las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026, el combinado de Arabia Saudita dio a conocer su listado.

El seleccionador griego Georgios Donis no incluyó sopresas en su listado de 26 jugadores que tendrán un desafío monumental al quedar instalados en el Grupo H junto con España, Uruguay y Cabo Verde.

PUBLICIDAD

Los cruces ante el campeón de Europa y el seleccionado sudamericano representan los compromisos más exigentes del sector, en una zona donde cada punto será determinante.

LISTA DE CONVOCADOS DE ARABIA SAUDITA PARA EL MUNDIAL 2026

PORTEROS

Ahmed Alkassar

Mohamed Alowais

Nawaf Alaqidi

DEFENSAS

Saud Abdulhamid

Jehad Thikri

Abdulelah Alamri

Hassan Altambakti

Ali Lajami

Hassan Kadish

Moteb Alharbi

MEDIOCAMPISTAS

Ali Majrashi

Mohammed Abu Alshamat

Ziyad Aljohani

Nasser Aldawsari

Mohammed Kanno

Abdullah Alkhaibari

Nawaf Buwashl

Abdullah Alhamddan

Khalid Alghannam

Ala Alhajji

Musab Aljuwayr

Sultan Mandash

Aiman Yahya

Salem Aldawsari

DELANTEROS

Feras Albrikan

Saleb Alshehri

Calendario completo de Arabia Saudita en la fase de grupos

Arabia Saudita disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos, de hecho, su campamento base estará en Austin. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

PUBLICIDAD

Arabia Saudita vs. Uruguay en Estadio Miami a las 16:00 MX y 18:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026

España vs. Arabia Saudita en Estadio Atlanta a las 10:00 MX y 12:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026