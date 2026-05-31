    Mundial 2026

    Selección de Arabia Saudita: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Estos son los 26 jugadores que se enfrentarán a España, Uruguay y Cabo Verde en el Grupo H.

    Por:Juan Regis
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    Video Madonna, Shakira y BTS en el medio tiempo de la Final del Mundial

    A un día de la fecha límite para conocer las convocatorias definitivas de las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026, el combinado de Arabia Saudita dio a conocer su listado.

    El seleccionador griego Georgios Donis no incluyó sopresas en su listado de 26 jugadores que tendrán un desafío monumental al quedar instalados en el Grupo H junto con España, Uruguay y Cabo Verde.

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    Los cruces ante el campeón de Europa y el seleccionado sudamericano representan los compromisos más exigentes del sector, en una zona donde cada punto será determinante.

    LISTA DE CONVOCADOS DE ARABIA SAUDITA PARA EL MUNDIAL 2026

    PORTEROS

    • Ahmed Alkassar
    • Mohamed Alowais
    • Nawaf Alaqidi

    DEFENSAS

    • Saud Abdulhamid
    • Jehad Thikri
    • Abdulelah Alamri
    • Hassan Altambakti
    • Ali Lajami
    • Hassan Kadish
    • Moteb Alharbi

    MEDIOCAMPISTAS

    • Ali Majrashi
    • Mohammed Abu Alshamat
    • Ziyad Aljohani
    • Nasser Aldawsari
    • Mohammed Kanno
    • Abdullah Alkhaibari
    • Nawaf Buwashl
    • Abdullah Alhamddan
    • Khalid Alghannam
    • Ala Alhajji
    • Musab Aljuwayr
    • Sultan Mandash
    • Aiman Yahya
    • Salem Aldawsari

    DELANTEROS

    • Feras Albrikan
    • Saleb Alshehri

    Calendario completo de Arabia Saudita en la fase de grupos

    Arabia Saudita disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos, de hecho, su campamento base estará en Austin. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

    • Lunes 15 de junio de 2026
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    Arabia Saudita vs. Uruguay en Estadio Miami a las 16:00 MX y 18:00 ET

    • Domingo 21 de junio de 2026

    España vs. Arabia Saudita en Estadio Atlanta a las 10:00 MX y 12:00 ET

    • Viernes 26 de junio de 2026

    Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Estadio Houston a las 18:00 MX y 20:00 ET

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