Selección de Arabia Saudita: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Estos son los 26 jugadores que se enfrentarán a España, Uruguay y Cabo Verde en el Grupo H.
A un día de la fecha límite para conocer las convocatorias definitivas de las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026, el combinado de Arabia Saudita dio a conocer su listado.
El seleccionador griego Georgios Donis no incluyó sopresas en su listado de 26 jugadores que tendrán un desafío monumental al quedar instalados en el Grupo H junto con España, Uruguay y Cabo Verde.
Los cruces ante el campeón de Europa y el seleccionado sudamericano representan los compromisos más exigentes del sector, en una zona donde cada punto será determinante.
LISTA DE CONVOCADOS DE ARABIA SAUDITA PARA EL MUNDIAL 2026
PORTEROS
- Ahmed Alkassar
- Mohamed Alowais
- Nawaf Alaqidi
DEFENSAS
- Saud Abdulhamid
- Jehad Thikri
- Abdulelah Alamri
- Hassan Altambakti
- Ali Lajami
- Hassan Kadish
- Moteb Alharbi
MEDIOCAMPISTAS
- Ali Majrashi
- Mohammed Abu Alshamat
- Ziyad Aljohani
- Nasser Aldawsari
- Mohammed Kanno
- Abdullah Alkhaibari
- Nawaf Buwashl
- Abdullah Alhamddan
- Khalid Alghannam
- Ala Alhajji
- Musab Aljuwayr
- Sultan Mandash
- Aiman Yahya
- Salem Aldawsari
DELANTEROS
- Feras Albrikan
- Saleb Alshehri
Calendario completo de Arabia Saudita en la fase de grupos
Arabia Saudita disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos, de hecho, su campamento base estará en Austin. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.
- Lunes 15 de junio de 2026
Arabia Saudita vs. Uruguay en Estadio Miami a las 16:00 MX y 18:00 ET
- Domingo 21 de junio de 2026
España vs. Arabia Saudita en Estadio Atlanta a las 10:00 MX y 12:00 ET
- Viernes 26 de junio de 2026
Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Estadio Houston a las 18:00 MX y 20:00 ET