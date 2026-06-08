Mundial 2026 Arabia Saudita: Mejor actuación de los Halcones Verdes en Mundiales Los Halcones Verdes buscan tener una mejor actuación a la que tuvo hace más de 30 años.

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La selección de Arabia Saudita, dirigida por Hervé Renard, conoció que estará en el Grupo H del Mundial 2026 junto a España, Uruguay y Cabo Verde.

Los Halcones Verdes consiguieron su boleto al Mundial 2026 de forma directa en la Cuarta Ronda en las Eliminatorias de Confederación Asiática de Futbol por séptima vez en la historia.

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Arabia Saudita jugará su séptima Copa del Mundo en su historia, donde buscará superar su mejor actuación que tuvo en el Mundial Estados Unidos 1994.

El cuadro árabe se afilió a la FIFA en 1956, pero no fueron aceptados en la AFC hasta 1974, por tantos sus primeras eliminatorias en su historia fueron a partir del Mundial Argentina 1978.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE ARABIA SAUDITA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA



Su mejor actuación se dio en Estados Unidos 1994, en donde llegó a Octavos de Final. Arabia Saudita llegó a Estados Unidos en un buen momento, tras organizar la primera Copa de las Confederaciones (antes Rey Fahd), donde perdió la Final contra Argentina.

En el Mundial FIFA 1994 arrancó con derrota contra Holanda, pero le ganó a Marruecos y Bélgica, para lograr clasificarse a los Octavos de Final, donde cayó ante Suecia.