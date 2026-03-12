Mundial 2026 Trump cambia de postura sobre participación de Irán en el Mundial 2026 El presidente de Estados Unidos lanzó polémica declaración pese a reunión con Gianni Infantino.

Video Donald Trump reconsidera participación de Irán en el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió de postura sobre la participación de la Selección de Irán en el Mundial 2026 que inicia en tres meses.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad. Gracias por su atención a este asunto”, publicó Trump en su red social Truth Social.

La declaración del presidente de Estados Unidos llega dos días después de la reunión que sostuvo con Gianni Infantino, presidente de FIFA, quien aseguró que para Trump la Selección de Irán es bienvenida a “competir en el torneo en los Estados Unidos”.

Trump cambió de postura un día después de que el ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartara la participación de la selección iraní en el Mundial 2026 por el conflicto bélico que se vive en Medio Oriente.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jameneí), no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados.

“Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, aseguró Donyamali en una entrevista televisiva.

Irán forma parte del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 26 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus partidos están programados a disputarse en Los Ángeles y Seattle.

¿Qué pasa si la Selección de Irán decide no participar en el Mundial 2026?

En el Artículo 5 del Reglamento para la Copa Mundial 2026, la FIFA detalla explícitamente las medidas a tomar en caso de que una selección se retire, sea amonestada o suspendida a semanas del evento.

Si una selección clasificada al Mundial 2026 se retira con más de 30 días de antelación del inicio del torneo, la Comisión Disciplinaría multaría a la entidad responsable con poco menos de 324 mil dólares.

Si la renuncia al torneo ocurre con menos de 30 días de anticipación, la multa asciende, como mínimo, a 647 mil dólares.

Además, en el caso concreto de la Selección de Irán, deberá reembolsar los fondos recibidos por FIFA para gastos derivados de la preparación del Mundial que ascienden a 12 millones de dólares, 1.5 por cada selección clasificada y 10.5 por disputar el torneo.