El día que acabaron con el reinado del Scratch du Oro en Alemania 1974 En aquella justa mundialista chocaron dos gigantes por el boleto a la Final.

En la Copa Mundial de Alemania 1974 la selección de Brasil buscaba mantener su reinado en el futbol, pero se toparon con los Países Bajos de Johan Cruyff por el boleto a la Final.

En un formato atípico donde los finalistas se definían en una segunda fase de grupos, el Scratch du Oro y la Naranja Mecánica se enfrentaron por el liderato del grupo A y el pase en la ciudad de Dortmund.

Y fue la selección de Países Bajos que se impuso en el campo a pesar de que Brasil llegaba como el actual campeón del mundo.

La Naranja Mecánica que se puso al frente en el marcador con gol de Neeskens al minuto 50 tras pase de Johan Cruyff quien minutos después selló la victoria de Países Bajos.

Ante la impotencia, los brasileños perdieron la cabeza y Luis Pereira se fue expulsado tras un patadón sobre Neeskens.

Con esta derrota el Scratch du Oro no pudo revalidar su título, mientras qu e Países Bajos con Johan Cruyff como estandarte no pudieron consagrarse en la Final al caer con Alemania.