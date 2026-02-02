Mundial 2026 Mundial España 82: Primera serie de penales en un Mundial de la FIFA En el Mundial de España 1982 entró en vigor la serie de penales como criterio de desempate y Alemania y Francia la estrenaron.

El primer criterio de desempate en la Copa del Mundo de la FIFA fue el tiempo extra, en caso de mantenerse la paridad, un juego de desempate y, de persistir la igualada, el sorteo incluso en la Final.

Para el Mundial de España 1982 entró en vigor la serie de penales para definir al ganador, en una de las Semifinales la República Federal de Alemania y Francia ofrecieron un espectacular empate a tres goles en Sevilla y por primera vez se decida al triunfador desde los once pasos.

Los galos iniciaron las tandas, Alain Giresse anota y Manfred Kaltz se encarga de igualar; Manuel Amoros y Paul Breitner también hacen buenos sus cobros; Dominique Rocheteau hizo el 3-2 de los bleus y Uli Stielike, del Real Madrid, fallaba por los teutones.

Vendría entonces Didier Six a cobrar su disparo y aparecería la figura de Harald Schumacher para evitar el gol y llegaría Pierre Littbarski para poner el empate 3-3; Michel Platini y Karl-Heinz Rummenigge también atinaron desde los once pasos para el 4-4.

Ya en la serie de muerte súbita, nuevamente Schumacher se impondría ante Maxime Bossis, para que finalmente Horst Hrubesch anotara el de la victoria alemana con un 5-4 en el marcador.