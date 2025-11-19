Video La inesperada confesión de Trump sobre su familia que incluye a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, el astro portugués de Al Nassr, es parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammedbin Salmám, en su visita de Estado a los Estados Unidos y en una cena con el presidente Donald Trump el martes 18 de noviembre, este último aseguró que gracias al futbolista su hijo, Barron de 19 años, "lo respeta un poco más".

Y es que el mandatario, en el convite en la Casa Blanca, se refirió en algún momento de su discurso a ambos y detalló la pequeña anécdota en la que su vástago estuvo muy emocionado de conocer al goleador.

“Mi hijo es fan de Cristiano Ronaldo, tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Así que quiero agradecerles a ambos por estar aquí”, mencionó el mandatario.

Ronaldo, que acudió acompañado de su prometida Georgina González, es la imagen de la liga de Arabia Saudita y por ello fue parte de la comitiva del príncipe heredero de aquella nación. Fue ubicado entre los primeros asientos del salón, muy próximos a la mesa presidencial.

Hay que recordar que la nación de Medio Oriente quiere ser el anfitrión del Mundial del 2034 por lo que Cristiano es parte de la estrategia de promoción tanto a nivel deportivo como cultural y turística.

Millonaria selfie de Cristiano

En la cena de gala, también estuvieron invitados varios de los magnates más poderosos de mundo como Elon Musk, Gianni Infantino, Julia Haart, David Sacks, Howard Lutnick y Cristiano se tomó una selfie con ellos al lado de su prometida Georgina Rodríguez.

No hay que mencionar que la imagen, en la que todos se ven sonrientes y felices engalanados en la Casa Blanca, se ha hecho viral al poco tiempo de publicarse.

Finalmente, la propia Casa Blanca publicó el miércoles en la mañana un video en el que se ve caminando en charla muy animada tanto a Trump como a Cristiano, acompañado de Georgina, y con el mensaje: " Two GOATS. CR7 x 45/47".