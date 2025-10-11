Portugal vs. Irlanda se juega como parte de la Jornada 3 dentro del Grupo F de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y en el cual el conjunto lusitano busca un triunfo que lo acerque cada vez más hacia la próxima justa que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Cristiano Ronaldo, recientemente galardonado por la Federación de Portugal de Futbol, sabe que el retiro está cada vez más cerca y el del próximo año se perfila para ser su última Copa del Mundo de la FIFA con 41 años de edad cumplidos, por lo que busca realizar un mejor papel.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PORTUGAL VS. IRLANDA RUMBO AL MUNDIAL 2026

El cuadro lusitano marcha invicto con dos triunfos en mismo número de juegos en esta eliminatoria de la UEFA hacia el Mundial 2026 y llega como actual campeón de la UEFA Nations League; apenas tiene una derrota en sus últimos seis partidos.

Irlanda, por su parte, llega con un empate y una derrota; entre oficiales y amistosos son cuatro los partidos al hilo que tiene sin ganar. A Portugal no lo vence desde un amistoso en 2005 cuando se impuso 1-0.