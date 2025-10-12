El juego corresponde a la actividad del Grupo G el cual lidera la Selección de Países Bajos con 13 puntos y que de ganar estará virtualmente clasificado siempre y cuando Polonia no lo haga el mismo día ante Lituania; además viene de un triunfo importante ante Malta.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS VS. FINLANDIA RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección de Finlandia aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial 2026, pero para ello debe ganar sus dos últimos juegos, ante la Oranje y luego contra Malta en noviembre. De perder prácticamente se despedirá de la justa veraniega.

El partido pasado entre ambas selecciones, también dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, lo ganó Países Bajos 0-2. Finlandia no saca un resultado positivo ante su rival en turno desde el empate en las leiminatorias rumbo a la Eurocopa en junio de 1991.