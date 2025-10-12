Países Bajos vs. Finlandia: horario y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026
La Oranje está cada vez más cerca de amarrar el boleto a la Copa del Mundo de la FIFA y un triunfo los encaminará.
Países Bajos y Finlandia se enfrentan en partido de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá en lo que es el antepenúltimo compromiso de la Oranje y el penúltimo de los finlandeses.
El juego corresponde a la actividad del Grupo G el cual lidera la Selección de Países Bajos con 13 puntos y que de ganar estará virtualmente clasificado siempre y cuando Polonia no lo haga el mismo día ante Lituania; además viene de un triunfo importante ante Malta.
HORARIO Y DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS VS. FINLANDIA RUMBO AL MUNDIAL 2026
La Selección de Finlandia aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial 2026, pero para ello debe ganar sus dos últimos juegos, ante la Oranje y luego contra Malta en noviembre. De perder prácticamente se despedirá de la justa veraniega.
El partido pasado entre ambas selecciones, también dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, lo ganó Países Bajos 0-2. Finlandia no saca un resultado positivo ante su rival en turno desde el empate en las leiminatorias rumbo a la Eurocopa en junio de 1991.
- Cuándo es el Países Bajos vs. Finlandia rumbo al Mundial 2026: el partido es el domingo 12 de octubre en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam.
- A qué hora es el Países Bajos vs. Finlandia rumbo al Mundial 2026: el partido inicia a las 10:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 12:00 horas tiempo del Este, 11:00 horas tiempo del Centro y 9:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Países Bajos vs. Finlandia rumbo al Mundial 2026: sigue el juego en su transmisión en vivo por la señal de ViX para Estados Unidos.