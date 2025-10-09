Video Resumen | Países Bajos domina de principio a fin a Finlandia

Países Bajos mantuvo su impecable paso en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y la tarde de este jueves venció 4-0 a Malta como visitante.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman fue muy superior al de Emilio de Leo, prácticamente los 90 minutos del partido.

Los goles fueron obra de Cody Gakpo, con dos penales a los 12 y a los 49 minutos, de Reijnders, a los 57, y finalmente de Depay, a los 90+3.

El tanto que abrió todo cayó luego de que Shaw derribó a Gravenberch y el delantero del Liverpool cobró la pena máxima.

En la primera mitad, el marcador se antojó corto debido al dominio de los holandeses y pudo ser más amplío, pero el VAR no validó una mano de Shaw en su área y, por lo tanto, una segunda pena máxima para el visitante.

Pero en la segunda parte, muy pronto Pepe se le colgó a Weghorst y Holanda, ahora sí, tuvo un segundo tiro desde los once pasos. Gakpo, lo subió al marcador.

Unos minutos más tarde, Reijnders firmó la goleada. Malta erró en una salida y Gakpo robó, y asistió al futbolista del Manchester City. Ya sobre el tiempo, Depay conectó de cabeza un servicio de Dumfries y cerró la goleada.

Con este resultado, Paisés Bajos se acerca a la clasificación para el Mundial 2026. Llegó a 13 puntos y se colocó como líder del Grupo G, le siguen Polonia con 10, los mismos que Finlandia, Lituania tiene tres y Malta está en el fondo con dos.